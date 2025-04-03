Нефть подешевела из-за тарифов Трампа

ICE: Нефть сорта Brent подешевела на 5,64 процента

Июньский фьючерс на нефть сорта Brent подешевел на 5,64 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

По информации на 14:36 мск, стоимость этого энергоносителя опустилась до 70,73 доллара за баррель. Чуть позже показатель сместился к 70,62 доллара.

Как пишет агентство Reuters, цены на нефть пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых масштабных пошлин. Последние могут спровоцировать глобальную торговую войну. Ее результатом станет замедление экономического роста, а значит, и падение спроса на топливо. Как заявил рыночный стратег Йеп Джун Ронг, объявление о новых тарифах явно застало рынки врасплох из-за того, что Белый дом принял куда более жесткое решение, чем предполагалось.

Еще одним фактором стало решение ОПЕК+ увеличить майскую добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки.

