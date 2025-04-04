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14:08, 4 апреля 2025Экономика

Цены на нефть рухнули после ответа Китая на пошлины США

Цена на Brent рухнула до минимума за четыре года после ответа КНР на тарифы США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Объявление министра финансов Китая Лань Фоаня о введении импортных пошлин в размере 34 процентов на всю американскую продукцию обвалило нефтяной рынок. Июньский фьючерс на эталонный сорт нефти Brent рухнул до минимальных с весны 2024 года значений, подойдя к 65 долларам за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

На минимуме цена доходила до 65,38 доллара за баррель, а стоимость майского фьючерса WTI приблизилась к уровню 62 доллара. В начале недели мировые котировки нефти были на десять долларов выше.

Главной причиной падения цен является ожидание замедления мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую президент США Дональд Трамп объявил всему миру. Аналитики уверены, что новая тарифная политика Вашингтона существенно скорректирует мировой рост, доведя многие страны до рецессии, в том числе, не исключено, и США.

Возможность пересмотра пошлин или их размера, которую допускали экономисты, резко снижается после того, как Пекин решил ответить симметрично. Такой шаг снижает вероятность переговоров, потому что ранее американская администрация заявляла о готовности к эскалации в случае введения кем-то ответных мер.

Еще одним фактором стало неожиданное решение ОПЕК+ ускорить вывод на рынок дополнительных объемов сырья. На этой неделе участники соглашения договорить увеличить добычу в мае на 411 тысяч баррелей в сутки, что в три раза больше, чем предполагалось ранее. По всей видимости, речь идет о признании невозможности удержать цены на высоком уровне и попытке сохранить за собой долю на рынке.

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