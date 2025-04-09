Трамп обозначил сроки действия пошлин против Китая

Трамп: 104-процентные пошлины будут действовать, пока Пекин не заключит сделку

Объявленные 104-процентные пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, его цитирует телеканал NBC News.

«Пока они не заключат с нами сделку, так и будет», — обозначил американский лидер.

По мнению Трампа, китайцы «в какой-то момент» пойдут на сделку, потому что они «действительно хотят» ее заключить.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пообещала, что Трамп проявит «невероятную щедрость», если Китай согласится на заключение сделки по пошлинам. При этом Левитт отметила, что КНР и другие страны, которые решат «отомстить», совершают большую ошибку.