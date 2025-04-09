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02:43, 9 апреля 2025Мир

В Белом доме напомнили о «щедрости» Трампа

Белый дом: Трамп будет невероятно щедр, если Китай заключит сделку по пошлинам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп проявит «невероятную щедрость», если Китай согласится на заключение сделки по пошлинам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она напомнила, что Трамп введет пошлину в 50 процентов вдобавок к уже существующим тарифам в 20 и 34 процента. Такое решение было принято из-за того, что Пекин не стал отказываться от введения ответных 34-процентных пошлин на американские товары. Левитт отметила, что Китай и другие страны, которые решат «отомстить», совершают большую ошибку.

«Когда Америку бьют, [Трамп] бьет сильнее. Поэтому сегодня в полночь в отношении Китая вступят в силу пошлины в размере 104 процента», — сказала она, подчеркнув, что президент «не сломается».

Ранее Трамп заявил о миллиардной прибыли США от пошлин. По его словам, США получают по два миллиарда долларов в день.

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