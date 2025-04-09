Трамп заявил о миллиардной ежедневной прибыли США от введенных пошлин

Трамп: Новые пошлины ежедневно приносят в казну США около $2 млрд прибыли

США получают по два миллиарда долларов в день благодаря введенным ранее в отношении десятков государств пошлинам. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

При этом подробностей он не привел. Глава Белого дома также отметил, что более 70 стран готовы договариваться с США по вопросу пошлин.

Ранее стало известно, что состояние Дональда Трампа упало на несколько сотен миллионов долларов после объявления о масштабных пошлинах. В начале апреля активы американца оценивались в 4,7 миллиарда долларов, а меньше чем через неделю их стоимость упала до 4,2 миллиарда.

Базовая пошлина на все импортируемые в США товары составит 10 процентов. Для ряда стран будут применяться дополнительные пошлины. Для снятия пошлин государства должны отменить собственные тарифы и снять барьеры для товаров из США.