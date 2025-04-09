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12:42, 9 апреля 2025Экономика

Российские акции подешевели

Индекс Мосбиржи опустился на 2,8 % на фоне ситуации на мировых рынках
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Падавший в течение двух недель российский фондовый рынок продолжает снижаться на фоне ситуации на мировых площадках, связанной с пошлинами, введенными Дональдом Трампом и возможного обострения противостояния США и Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К полудню 9 апреля индекс Мосбиржи терял 2,4 процента, опускаясь до 2681 пункта, после чего падение ускорилось, а показатель обновил дневной минимум. К моменту публикации материала индекс, включающий наиболее ликвидные акции российских компаний, дешевел уже на 2,83 процента.

Ранее стало известно, что на азиатских биржах вновь началось падение, а американские фондовые индексы завершили торги четвертым подряд снижением. Это произошло на фоне заявления Трампа о том, что вводимые им 104-процентные пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном.

Участники торгов опасаются соразмерных мер со стороны КНР, но шансы на снижение эскалации есть, поскольку в опубликованной Китаем белой книге о торгово-экономических отношениях с США речь идет в том числе о диалоге для разрешения торговых споров, говорится в обзоре «БКС Экспресс».

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