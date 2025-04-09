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08:07, 9 апреля 2025Экономика

Стала известна реакция рынков на новый шаг Трампа в торговой войне с Китаем

Японский индекс Nikkei упал на 5 % на фоне новых пошлин Трампа против Китая
Дмитрий Воронин

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись снижением котировок почти на 5 процентов на фоне опасений инвесторов, связанных с эскалацией торговой войны США и Китая. Как свидетельствуют текущие данные, индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, к моменту написания материала опускался на 4,86 процента, до 31 409 пунктов.

Также стало известно, что очередным, четвертым подряд, снижением завершили торги и американские фондовые индексы. После того, как глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что около 70 стран обратились в Белый дом с предложениями о переговорах, рынок рос, однако затем развернулся, отреагировав на заявление Дональда Трампа о том, что вводимые им 104-процентные пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном.

Новые шаги республиканца ускорили и снижение стоимости нефти, цена которой приближается к 60 долларам за баррель, обновив трехлетние минимумы.

Ранее на вице-президента США Джей Ди Вэнса обрушились с критикой за то что он, рассуждая о том, что дала Соединенным Штатам глобализация, высказался о «китайских крестьянах», у которых, по словам американского политика, США занимают деньги, чтобы покупать товары, которые они же производят.

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