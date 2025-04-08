На Вэнса обрушились с критикой за его слова о «китайских крестьянах»

В МИД КНР назвали невежественными слова Вэнса о китайских крестьянах

Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса «невежественными и невежливыми», добавив, что услышать их было удивительно и грустно. Об этом сообщает China News Service.

Такие комментарии прозвучали после того, как Вэнс, рассуждая в интервью Fox News о том, что дала Соединенным Штатам глобализация, по сути обобщил всех жителей страны до «китайских крестьян». У них, по словам американского политика, США занимают деньги, чтобы купить то, что они же производят. «Копить огромные долги, чтобы покупать товары, которые другие страны производят для нас», — так вице-президент описал участь США в современной мировой экономике.

После этого на него обрушились с критикой в соцсетях, к которой теперь присоединились и китайские дипломаты.

Китай, импорт которого попал на прошлой неделе под дополнительные американские тарифы в 34 процента, день спустя ввел против товаров из США зеркальные пошлины. После этого Дональд Трамп, заявил, что, если Пекин не откажется от ответного шага, пошлины в отношении продукции из КНР повысят еще на 50 процентов.