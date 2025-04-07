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19:22, 7 апреля 2025Экономика

Трамп поставил Китаю ультиматум

Трамп: Если Китай не отменит повышение тарифов, США повысят пошлины еще на 50 %
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Китай должен отказаться от введенных им 34-процентных тарифов, так как в противном случае США повысят пошлины на импорт из КНР еще на 50 процентов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало агентство Bloomberg.

Подчеркивается, что речь идет о введении дополнительных пошлин на товары из Китая. Как отметили в Белом доме, 50-процентная пошлина прибавится ​​к 34-процентной пошлине, которую президент ввел на весь китайский импорт, а также к 20-процентному сбору, который был введен до этого. В итоге общий размер тарифа для КНР может превысить 100 процентов.

Кроме того, Трамп заявил, что если Пекин не откажется от своего плана ответных мер, то «все переговоры с Китаем относительно запрошенных им встреч с нами будут прекращены!». При этом переговоры с другими странами, которые попросили о таком диалоге, начнутся немедленно.

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Ранее сообщалось, что тарифная политика Трампа уже привела к обрушению как азиатского и европейского фондовых рынков, так и американского.

Однако Трамп обозвал противников пошлин «паниканцами», которых подпитывают «слабаки и глупцы».

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