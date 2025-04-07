Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 7 апреля 2025Экономика

Фондовый рынок США обвалился вслед за европейским и азиатским

РБК: Индекс S&P 500 упал на 4,71 %, промышленный Dow Jones — на 4,44 %
Кирилл Луцюк

Фото: Susana Vera / Reuters

На фондовым рынке США зафиксировали падение основных индексов. Об этом сообщает РБК.

Это стало результатом пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также опасений инвесторов по поводу начала глобальной рецессии. В начале торгов индекс S&P 500 упал на 4,71 процента, до 4835,16 пункта. NASDAQ Composite обрушился на 5,15 процента, до 14785,47 пункта, а промышленный Dow Jones Industrial Average потерял 4,44 процента, дойдя до 36613,16 пункта.

Ранее обрушились фондовые рынки Азии. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 8,5 процента. Гонконгский Hang Seng рухнул более чем на 13 процентов, а технологический индекс акций Тайваня утратил 9,7 процента. Японские Topix и Nikkei спикировали на 7,8 процента. Кроме того, Амстердамская фондовая биржа упала на 5,5 процента, а биржи в Стокгольме и Копенгагене почти на 7 процентов.

Также в понедельник, 7 апреля, обвалился основной индекс крупнейшей в Германии и одной из ведущих в мире Франкфуртской фондовой биржи DAX.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Запасы российских ракет после СВО оценили

    В Москве появились апрельские снеговики

    Глюкоза вышла на сцену в стрингах поверх колготок

    Автор российского фильма со Шварцнегером получил срок по делу о взятке

    Агрессивный турист напал на мужчину и подростка в Таиланде и попал на видео

    Трамп обозвал противников пошлин одним словом

    В России захотели предоставить апатридам право заключать контракты с Минобороны

    Фондовый рынок США обвалился вслед за европейским и азиатским

    Бывшего российского министра приговорили к условному сроку за миллионный ущерб бюджету

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше