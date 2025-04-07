Фондовый рынок США обвалился вслед за европейским и азиатским

РБК: Индекс S&P 500 упал на 4,71 %, промышленный Dow Jones — на 4,44 %

На фондовым рынке США зафиксировали падение основных индексов. Об этом сообщает РБК.

Это стало результатом пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также опасений инвесторов по поводу начала глобальной рецессии. В начале торгов индекс S&P 500 упал на 4,71 процента, до 4835,16 пункта. NASDAQ Composite обрушился на 5,15 процента, до 14785,47 пункта, а промышленный Dow Jones Industrial Average потерял 4,44 процента, дойдя до 36613,16 пункта.

Ранее обрушились фондовые рынки Азии. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 8,5 процента. Гонконгский Hang Seng рухнул более чем на 13 процентов, а технологический индекс акций Тайваня утратил 9,7 процента. Японские Topix и Nikkei спикировали на 7,8 процента. Кроме того, Амстердамская фондовая биржа упала на 5,5 процента, а биржи в Стокгольме и Копенгагене почти на 7 процентов.

Также в понедельник, 7 апреля, обвалился основной индекс крупнейшей в Германии и одной из ведущих в мире Франкфуртской фондовой биржи DAX.