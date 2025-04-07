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11:47, 7 апреля 2025Экономика

Торги на крупнейшей бирже Германии начались с обвала

Индекс Франкфуртской биржи DAX обвалился в начале торгов 7 апреля почти на 10 %
Дмитрий Воронин

Фото: Joachim Herrmann / Reuters

Основной индекс крупнейшей в Германии и одной из ведущих в мире Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий показатели 30 крупнейших акционерных компаний ФРГ, обвалился в понедельник, 7 апреля, на старте торгов. Об этом свидетельствуют опубликованные данные.

Показатель рухнул почти на 10 процентов, последовав за динамикой, с которой начали неделю ведущие азиатские фондовые площадки. Поначалу DAX достиг отметки 18 490 пунктов после чего отыграл часть падения, скорректировавшись до 19 320 пунктов и теряя около 6,7 процента.

В середине марта индекс достиг нового рекордного максимума в 23 476 пунктов, снизившись с тех пор примерно на 4000. Почти все снижение пришлось на дни после объявления Дональдом Трампом о введение повышенных пошлин на импорт. Последние, как ожидается, могут негативно повлиять на европейскую экономику, что уже вызвало резкие заявления властей ФРГ.

Сам Трамп в свете ситуации на рынках заявляет, что не хотел бы, «чтобы что-то падало». В свою очередь госсекретарь Марк Рубио в пятницу объяснил, что «рушащиеся рынки» «строятся на стоимости акций компаний, которые сейчас встроены в методы производства, вредные для США».

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