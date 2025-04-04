Госсекретарь США рассказал о перезагрузке мирового торгового порядка

Рубио: В мире рушатся рынки, встроенные во вредные для США методы производства

Госсекретарь США Марко Рубио высказался о ситуации, складывающейся после введения представляемой им администрацией пошлин в отношении товаров из почти всех стран мира. По его словам, она должна привести к перезагрузке мирового торгового порядка. Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио также уточнил, что сейчас речь не идет о крушении экономик. «Рынки рушатся, потому что рынки строятся на стоимости акций компаний, которые сейчас встроены в методы производства, вредные для США», — объяснил дипломат на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Мировой рынок акций действительно падает второй день, причем происходит это, разумеется, и в США. Уровень глобального фондового индекса MSCI (Morgan Stanley Capital International World Index) упал 3 апреля на 5,52 процента, а в пятницу, 4 апреля, снижается на 3,78 процента. Падение американских индексов, переживших накануне худший с 2020 года день, также продолжается. Как пишет «Интерфакс», они теряют 2,5 процента.

Китай, импорт которого попал под дополнительные американские тарифы в 34 процента, уже объявил о введении зеркальных пошлин. В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс указал на то, что Вашингтон мог бы ввести более высокие пошлины, но глава государства Дональд Трамп пытается подать зарубежным партнерам сигнал, что американская сторона будет «немного благосклонной».