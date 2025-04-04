Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 4 апреля 2025Экономика

Мировой рынок акций обвалился

Глобальный фондовый индекс MSCI снижается на 1,32 % после вчерашнего падения
Дмитрий Воронин

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Показатель глобального фондового индекса MSCI (Morgan Stanley Capital International World Index), служащий показателем состояния мирового рынка акций, снижается второй день подряд на фоне торговой войны, усиливающейся после заявлений президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом свидетельствуют данные индекса.

Упавший 3 апреля на 5,52 процента, до 544,18 пункта, MSCI продолжает падение и на премаркете 4 апреля, теряя еще 1,32 процента.

Акции США обвалились на 2,5 триллиона долларов, пишет Bloomberg. Отмечается, что европейский индекс Stoxx 600 пережил падение на 2 процента и «приближается к своей худшей неделе за три года». Аналитики, с которыми побеседовало агентство, предупреждают о большей волатильности рынка из-за влияния взаимных тарифов.

На фоне этого цены на нефть также продолжают снижаться, как и 3 апреля, а вот индекс доллара, обрушившийся накануне, перешел к умеренному росту.

В первый день после объявления Трампом о пошлинах в отношении почти всех стран мира состояние 500 богатейших людей мира упало на 208 миллиардов долларов, что стало четвертым результатом за всю историю наблюдения, а также крупнейшим суточным падением показателя со времен пандемии коронавируса.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Суд наказал виновного в ЧП с обварившимися в кипятке людьми в торговом центре Москвы

    Торчащие пятки из-под кровати выдали спрятавшуюся от приставов россиянку

    В Раде предрекли сокращение помощи Украине из-за решения Трампа

    Лавров поздравил азербайджанского коллегу

    В Грузии раскрыли возможные сценарии развития отношений с США

    Появились подробности о боях в Курской области

    Дачникам раскрыли секрет идеального газона

    Рекордное число новых сортов тюльпанов представят в ботаническому саду Крыма

    Стало известно о смерти ушедшей на СВО вслед за мужем-штурмовиком россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше