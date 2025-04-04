Богатейшие люди мира потеряли 208 миллиардов долларов из-за Трампа

Bloomberg: Состояние богатейших людей мира упало на $208 млрд из-за пошлин США

За сутки после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в отношении почти всех стран состояние 500 богатейших людей мира упало на 208 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои подсчеты сообщает Bloomberg.

Снижение стало четвертым по величине за всю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), который ведется 13 лет, и крупнейшим со времен пандемии COVID-19.

Основатель Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг потерял 17,9 миллиарда долларов после того, как акции его компании упали почти на девять процентов. Основатель Amazon (минус 9 процентов) Джеффа Безоса лишился 15,9 миллиарда долларов, а гендиректор Tesla (минус 5,47 процента) Илон Маск — 11 миллиардов.

Тарифы Трампа стали полной неожиданностью для рынков. Большинство экспертов ожидали, что глава Белого дома использует их в качестве аргумента для переговоров и заключения сделок, однако вместо этого США ввели тарифы даже в отношении своих главных союзников, а расчет их размера выполнялся по формальным основаниям.

Глава отдела исследований экономики США в Fitch Ratings Олу Сонола предупредил, что решение Трампа делает неизбежной рецессию во многих странах мира, при этом сами Соединенные Штаты окажутся в числе главных пострадавших. Другие эксперты отмечают, что пошлины стали возможностью для Китая перехватить лидерство в мире за счет неизбежных изоляции США и отрыва от своих союзников.