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16:21, 3 апреля 2025Экономика

Тарифы Трампа назвали лучшей возможностью для Китая обыграть США

Bloomberg: Политика Трампа может сделать Китай центром притяжения для всего мира
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины практически для всех стран мира повышает шансы Китая стать мировым лидером вместо Вашингтона. Об этом пишет Bloomberg.

Поскольку от удара пострадали даже те, кто считали себя союзниками США, у Пекина появилась редкая возможность переманить их на свою сторону. Китайские чиновники начали подчеркивать минусы протекционизма, которым занялись в Белом доме, и объединяться в высказываниях с такими странами, как Великобритания, Япония и Австралия.

Эксперты отмечают, что «день освобождения», как назвал его Трамп, может стать днем изоляции США, потому что страны начнут больше торговать друг с другом. «Сейчас у Китая есть золотая возможность победить Америку в ее собственной игре», — отметил профессор шанхайского кампуса бизнес-школы Emlyon Фрэнк Цай.

Администрация Джо Байдена потратила годы на то, чтобы сформировать альянс, направленный на изоляцию Китая, но теперь все усилия пошли прахом. Подход команды Трампа разрушает все наработанные связи и полностью подрывает доверие. Евросоюз уже грозит США ответными мерами, а Япония и Южная Корея консультируются с Пекином относительно совместных действий.

Издание отмечает, что Евросоюз, скорее всего, продолжит относиться к Китаю с недоверием, поскольку претензии к его экономической политике никуда не исчезли, но теперь взгляды могут смягчиться вынуждено. Уже на следующей неделе премьер-министр Испании Педро Санчес, назвавший пошлины возвратом к позапрошлому веку, посетит Китай и Вьетнам.

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