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16:20, 4 апреля 2025Экономика

В США заявили о возможности ввести более высокие пошлины на импорт

Вэнс: США могли ввести более высокие тарифы на ввозимые в страну товары
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вашингтон мог ввести более высокие тарифы на ввозимые в страну товары, но решил снизить ставки. О такой возможности заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его цитирует «Российская газета».

Вэнс отметил, что ряд государств взимают с США большие пошлины, чем им установил Вашингтон. «Честно говоря, мы могли бы установить более высокий уровень тарифов», пояснил он.

По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп пытается подать зарубежным партнерам сигнал, что американская сторона будет «немного благосклонной».

Трамп резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Для некоторых государств они составили плоть до 49 процентов. Ужесточение политики глава Белого дома объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Отменить тарифы он пообещал для тех, кто перенесет производство в США или же отменит различные ограничения против американских товаров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные администрацией Трампа импортные пошлины привели к тому, что мировую экономику лихорадит. В обозримом будущем глобальная экономика с большой долей вероятности продолжит сталкиваться с трудностями из-за ужесточения торговой политики США. «Прогнозы неблагоприятные», — добавил он.

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