В Кремле оценили перспективы мировой экономики после пошлин Трампа

Песков: Мировую экономику лихорадит после введенных Трампом импортных пошлин

В настоящее время мировая экономика находится в лихорадочном состоянии, этому во многом поспособствовали введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

В обозримом будущем глобальная экономика с большой долей вероятности продолжит сталкиваться с трудностями из-за ужесточения торговой политики США. «Прогнозы неблагоприятные», — отметил Песков.

Россию введенные администрацией Трампа барьеры фактически не коснулись, добавил пресс-секретарь президента РФ. Нынешние объемы двусторонней торговли находятся на минимальном уровне на фоне масштабных западных санкций, пояснил Песков. Однако властям РФ все равно следует остерегаться возможных последствий «торгового шторма», предупредил он. «Потребуются дополнительные усилия на фоне турбулентности в мировой экономике», — резюмировал Песков.

Трамп резко повысил импортные пошлин на продукцию из 185 стран в начале апреля. Ужесточение политики глава Белого дома объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. На этом фоне властям США пришлось вводить в стране режим чрезвычайного положения (ЧП).

Базовая импортная пошлина составила 10 процентов, однако для ряда государства таможенные ставки увеличили до 30-55 процентов. В число таких стран попал в том числе главный экономический соперник США — Китай. Продукцию КНР обложили ставкой в 54 процента. России в опубликованном списке не оказалось. Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил это незначительными объемами двусторонней торговли.