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07:49, 7 апреля 2025Экономика

Трамп прокомментировал обвал рынков

Трамп: Не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства
Дмитрий Воронин
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, рассказал о жаждущих заключить с ним сделку лидерах со всего мира, а также обратил внимание на то, что иногда для исправления ситуации приходится принимать лекарства. Об этом сообщает Reuters.

Торги в понедельник на азиатских рынках, продолжая реагировать на тарифы Трампа на импорт почти всех стран мира, открылись резким падением. Японский индекс Nikkei упал более чем на 8 процентов, в Сингапуре снижение составило 7 процентов, а в Тайване — почти 10 процентов. «Я не хочу, чтобы что-то падало», — сказал глава государства на фоне произошедшего обвала.

Говоря об американской экономике, Трамп до этого описал ее словами «пациент выжил и идет на поправку». «Китай пострадал гораздо сильнее, чем США. Они, да и многие другие страны, обращались с нами непозволительно плохо», — писал он также в Truth Social.

Ранее отмечалось, что взаимные пошлины на импорт в размере 34 процентов, о которых в последние два дня объявили власти США и Китая, могут оказаться предлогом для заключения в будущем более выгодного обеим сторонам торгового соглашения.

Пока американские таможенники уже начали взимать «базовый» тариф на импорт в 10 процентов, а в ближайшие дни вступят в силу более высокие индивидуальные тарифы в размере до 50 процентов.

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