Трамп дал оценку экономике США

Трамп сравнил экономику США с пациентом, который успешно перенес операцию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о реакции экономики США на введенные пошлины на импорт, заявил, что она «идет на поправку». Об этом пишет РИА Новости.

«Операция завершена, пациент выжил и идет на поправку», — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, «пациент», по прогнозу, станет гораздо сильнее, крупнее и устойчивее, чем когда-либо прежде.

Ранее американские власти утвердили повышение пошлин в отношении продукции из 185 стран. Уточнялось, что базовая ставка составит 10 процентов. Самые высокие тарифы коснулись товаров из Лесото (50 процентов от таможенной стоимости) и Камбоджи (49 процентов).

В Белом доме позже объяснили, что санкции, введенные США против России, уже исключили любую значимую торговлю между двумя странами. Однако уточнялось, что Штаты по-прежнему торгуют с РФ больше, чем со странами вроде Маврикия или Брунея. Так в Белом доме объяснили отказ от пошлин в отношении России. Также в перечне США отсутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика.