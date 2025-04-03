Белый дом: Санкции США сделали невозможной любую значимую торговлю с Россией

Санкции, введенные США против России, уже исключили любую значимую торговлю между двумя странами. Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила Axios то, что президент Соединенных Штатов не ввел пошлин против России.

Однако издание напомнило, что США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем со странами вроде Маврикия или Брунея, которые попали под тарифный удар Трампа. Более того, этой судьбы не избежали даже такие отдаленные островные территории, как Токелау (население 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) за Полярным кругом.

Ливитт, в свою очередь, отметила, что Россия все еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями».

Ранее издание The New York Times объяснило отказ Трампа от пошлин в отношении России двумя причинами. Во-первых, глава Белого дома надеется сохранить этот инструмент для торга с Москвой. Во-вторых, не хочет создавать проблем для американских фермеров, которые зависят от импорта российских удобрений.