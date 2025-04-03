Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:29, 3 апреля 2025Экономика

Белый дом объяснил отказ от пошлин в отношении России

Белый дом: Санкции США сделали невозможной любую значимую торговлю с Россией
Кирилл Луцюк
СюжетНаселение России:

Фото: IMAGO / Offenberg Globallookpress.com

Санкции, введенные США против России, уже исключили любую значимую торговлю между двумя странами. Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила Axios то, что президент Соединенных Штатов не ввел пошлин против России.

Однако издание напомнило, что США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем со странами вроде Маврикия или Брунея, которые попали под тарифный удар Трампа. Более того, этой судьбы не избежали даже такие отдаленные островные территории, как Токелау (население 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) за Полярным кругом.

Ливитт, в свою очередь, отметила, что Россия все еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями».

Ранее издание The New York Times объяснило отказ Трампа от пошлин в отношении России двумя причинами. Во-первых, глава Белого дома надеется сохранить этот инструмент для торга с Москвой. Во-вторых, не хочет создавать проблем для американских фермеров, которые зависят от импорта российских удобрений.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за возможного снятия санкций с России

    Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

    Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

    Второй приговор бывшему российскому депутату за оправдание терроризма признали законным

    Россиянин выставил на продажу мотоцикл за 150 рублей и описал его фразой «сел и поехал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше