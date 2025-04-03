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17:14, 3 апреля 2025Экономика

Решение Трампа не вводить пошлины против России объяснили

NYT: Трамп не ввел пошлины против России, так как надеется поторговаться
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Одной из причин того, что президент США Дональд Трамп не ввел повышенные пошлины на российские товары, может быть его желание использовать тарифы как инструмент геополитического торга. Такую версию опубликовало издание The New York Times (NYT).

Оно напомнило, что, по словам министра финансов США Скотта Бессента, из-за введенных против Москвы санкций торговля между Россией и Соединенными Штатами фактически прекратилась. В аналогичной ситуации находятся Северная Корея, Куба и Белоруссия, которые также избежали повышенных тарифов. Однако, как пишет NYT, реальная картина куда сложнее. Хотя торговля США с РФ действительно рухнула до самого низкого уровня за десятилетия, в 2024 году Россия все равно экспортировала в США товары почти на три миллиарда долларов. Значительная часть этих поставок — удобрения, подорожания которых Трамп не хочет, так как намерен защитить свой ключевой электорат — фермеров.

Также есть мнение, что Трамп не спешит с пошлинами в отношении России, так как не хочет эскалации, пока продолжаются переговоры с Москвой по украинскому конфликту. Таким образом Вашингтон рассчитывает использовать тарифы как один из аргументов в торге. Эта версия отчасти подтверждается тем, что в отношении Ирана, с которым Трамп тоже надеется заключить сделку, он ввел один из самых низких тарифов — 10 процентов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал дипломатическо-коммерческим ходом решение президента США Дональда Трампа не обкладывать пошлинами товары из России.

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