В Госдуме прокомментировали решение Трампа не обкладывать пошлинами товары из России

Депутат Чепа: Решение США не обкладывать пошлинами товары из РФ дипломатическое

Решение президента США Дональда Трампа не обкладывать пошлинами товары из России — это дипломатическо-коммерческий ход, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал введение пошлин на импорт со стороны Вашингтона.

«Ввиду того, что ведутся переговоры, чтобы иметь какие-то возможности и рычаги влияния во время этих переговоров, Трамп делает соответствующие паузы. Чтобы иметь, возможно, лучшие позиции для переговоров. Это такой дипломатическо-коммерческий ход, я бы сказал», — отреагировал Чепа.

Ранее Трамп заявил, что вводит пошлину на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза (ЕС) подорожают для американцев на 20 процентов.

России в списке не оказалось. Также в перечне отсутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика. Позднее министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что Москва не входит в тарифный список США, потому что Вашингтон не торгует с ней из-за санкций.