Взаимные пошлины Китая и США назвали предлогом для заключения соглашения

Аналитик Мильчакова: Пошлины США и Китая могут оказаться предлогом для сделки

Взаимные пошлины на импорт в размере 34 процентов, о которых в последние два дня объявили власти США и Китая, могут оказаться предлогом для заключения в будущем более выгодного обеим сторонам торгового соглашения, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

Как отмечает специалист, на фоне происходящего ослабления курса доллара к мировым резервным валютам в паре с юанем он сохраняет устойчивость, что «может говорить как об ожидании проблем для экономики обоих государств, так и о том, что рынок не считает значительными их потенциальные трудности». С учетом того, указывает она, что экспорт из Китая в США превышает половину его совокупного объема, полный отказ от него маловероятен даже при высоких пошлинах, американцы же закупают в КНР редкие и редкоземельные металлы и тоже не заинтересованы в прекращении сотрудничества.

Дальнейшее снижение мировых цен на нефть, уже опустившихся ниже 65 долларов за баррель, приведет к наращиванию Пекином стратегического резерва, подразумевающим закупки углеводородов прежде всего у РФ, подчеркивает эксперт, не исключая, что в скором времени «слухи о мировой торговой войне начнут рассеиваться, а реакция рынков на новости этой недели была чрезмерно эмоциональной». На фоне этого Мильчакова приходит к выводу, что введенные сторонами тарифы могут в итоге привести к сделке.

Ранее в пятницу стало известно, что власти КНР обратились с иском к США в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Трамп в ответ на предпринятые Пекином меры заявил, что «китайцы сыграли неправильно и запаниковали».