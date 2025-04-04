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16:55, 4 апреля 2025Мир

Трамп раскритиковал Китай за введение пошлин

Трамп: Китай запаниковал в ответ на американские пошлины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Ответ Китая в виде введения ответных пошлин против США является ошибкой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Китайцы сыграли неправильно, они запаниковали — это единственное, чего они не могут себе позволить», — написал американский лидер.

Ранее министр финансов КНР Лань Фоань объявил о введении импортных пошлин на все товары из США в размере 34 процентов, которые вступят в силу с 10 апреля.

2 апреля администрация президента США ввела те же ставки в отношении китайской продукции, поступающей на американский рынок. До этого власти Соединенных Штатов удвоили тарифы на товары из КНР с 10 до 20 процентов.

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