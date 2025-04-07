Фондовый рынок Сингапура упал после начала торгов

Фондовый рынок Сингапура упал более чем на 7% после открытия торгов

Фондовый рынок Сингапура упал более чем на семь процентов после открытия торгов. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что также зафиксировано падение акций японских, южнокорейских и австралийских компаний. Это связано с решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из ряда стран, отмечает агентство.

Параллельно с этим цена на сырую нефть впервые за четыре года опустилась ниже 60 долларов за баррель.

До этого глава Белого дома проинформировал, что вводит в США пошлины на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны.