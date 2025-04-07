Цены на нефть упали до минимума с 2021 года

Цена на нефть впервые за четыре года опустилась ниже 60 долларов за баррель

Цена на сырую нефть впервые за четыре года опустилась ниже 60 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае падала до 59,47 доллара. Ранее сообщалось, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 64 доллара за баррель впервые с 26 апреля 2021 года.

Главной причиной падения цен является ожидание замедления мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил всему миру. Аналитики считают, что новая тарифная политика Вашингтона существенно скорректирует мировой рост, доведя многие страны до рецессии.