Цены на нефть упали до минимума с 2021 года

Цена на сырую нефть впервые за четыре года опустилась ниже 60 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае падала до 59,47 доллара. Ранее сообщалось, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 64 доллара за баррель впервые с 26 апреля 2021 года.
Главной причиной падения цен является ожидание замедления мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил всему миру. Аналитики считают, что новая тарифная политика Вашингтона существенно скорректирует мировой рост, доведя многие страны до рецессии.