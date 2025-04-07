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04:36, 7 апреля 2025Экономика

Цены на нефть упали до минимума с 2021 года

Цена на нефть впервые за четыре года опустилась ниже 60 долларов за баррель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Цена на сырую нефть впервые за четыре года опустилась ниже 60 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае падала до 59,47 доллара. Ранее сообщалось, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 64 доллара за баррель впервые с 26 апреля 2021 года.

Главной причиной падения цен является ожидание замедления мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил всему миру. Аналитики считают, что новая тарифная политика Вашингтона существенно скорректирует мировой рост, доведя многие страны до рецессии.

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