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02:41, 7 апреля 2025Экономика

Стоимость нефти Brent опустилась

ICE: Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

4 апреля сообщалось, что июньский фьючерс на эталонный сорт нефти Brent рухнул до минимальных с весны 2024 года значений, подойдя к 65 долларам за баррель.

Главной причиной падения цен является ожидание замедления мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую президент США Дональд Трамп объявил всему миру.

Еще одним фактором стало решение ОПЕК+ увеличить майскую добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки.

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