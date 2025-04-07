Стоимость нефти Brent опустилась

ICE: Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

4 апреля сообщалось, что июньский фьючерс на эталонный сорт нефти Brent рухнул до минимальных с весны 2024 года значений, подойдя к 65 долларам за баррель.

Главной причиной падения цен является ожидание замедления мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую президент США Дональд Трамп объявил всему миру.

Еще одним фактором стало решение ОПЕК+ увеличить майскую добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки.