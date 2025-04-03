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13:51, 3 апреля 2025Экономика

Населенные пингвинами острова оказались поставщиками машин в США

Острова Херд и Макдональд поставили в США товары на 1,4 миллиона долларов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ballygally View Images / Shutterstock / Fotodom

Необитаемые острова Херд и Макдональд, на которые американский президент Дональд Трамп наложил пошлины, оказались поставщиками машин в США. Это следует из данных Всемирного банка, обратила внимание The Guardian.

Вулканические острова оказались в списке «внешних территорий» Австралии, на их товары собираются ввести 10-процентные пошлины. В отчете банка сказано, что в 2022 году Херд и Макдональд экспортировали в США продукцию на 1,4 миллиона долларов, в основном это «машины и электрооборудование». О каких именно товарах идет речь, не уточняется.

Острова Херд и Макдональд располагаются неподалеку от Антарктиды, там живут пингвины. Территория необитаема, считается, что в последний раз люди приплывали туда 10 лет назад.

Ранее Трамп заявил, что вводит в США пошлины на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают для американцев на 20 процентов. В список попали 185 стран. России в этом перечне не оказалось. Еще в нем отсутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика.

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