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17:11, 7 апреля 2025Экономика

Фондовые рынки попадали из-за Трампа

Bloomberg: Японские индексы Topix и Nikkei упали почти на восемь процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

После того как президент США Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на импорт, по всему миру началось падение фондовых рынков. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Индекс MSCI Asia Pacific упал на 8,5 процента, что стало самым большим падением с октября 2008 года. Гонконгский Hang Seng рухнул более чем на 13 процентов. Технологический индекс акций Тайваня потерял 9,7 процента. Это стало рекордным показателем. Кроме того, более чем на пять процентов спикировали ключевые показатели в Японии и Южной Корее.

Издание констатировало, что упали такие индексы, как: японские Topix и Nikkei на 7,8 процента, CSI 300 Китая на семь процентов, южнокорейский Kospi на 5,6 процента; австралийский S&P/ASX 200 на 4,2 процента, новозеландский S&P/NZX 50 Gross на 3,7 процента, индийский NSE Nifty 50 на четыре процента, сингапурский Straits Times на 7,6 процента, малазийский KLCI на 4,2 процента, филиппинский PSEi на 4,3 процента.

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Акции Trent обвалились на 19 процентов, а Tata Motors на десять процентов. Для ценных бумаг Pop Mart снижение оценивается в 15 процентов. Кроме того, акции Nintendo Co. и Sony Group Corp. упали более чем на 10 процентов.

В свою очередь, по данным RT, Амстердамская фондовая биржа потеряла 5,5 процента, а биржи в Стокгольме и Копенгагене почти семь процентов. На Парижской фондовой бирже зафиксировали падение в 6,19 процента.

Ранее, утром 7 апреля, акции Tesla на предварительных торгах упали до 214 долларов. Между тем еще три недели назад министр торговли США Говард Лютник отказывался верить в то, что они обрушатся ниже 235 долларов.

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