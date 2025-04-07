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16:38, 7 апреля 2025Экономика

Акции Tesla рухнули до невозможного уровня

Курс акций Tesla опустился ниже обещанного министром администрации Трампа уровня
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vincent West / Reuters

В понедельник, 7 апреля, курс акций американского автопроизводителя Tesla на предварительных торгах опустился до 214 долларов, хотя три недели назад министр торговли США Говард Лютник утверждал, что представить их падение ниже 235 долларов невозможно. Об этом сообщает Bloomberg.

Такая динамика, помимо проблем у самой компании, связана с обрушением фондовых рынков по всему миру из-за объявленной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Инвесторы крайне негативно восприняли тотальные пошлины на импорт, с того момента ключевые фондовые рынки падают на несколько процентов каждый день.

Перед новым годом акции Tesla достигли максимального уровня на фоне победы Трампа на президентских выборах, поскольку глава компании Илон Маск за последние полгода стал ключевым соратником республиканца и готов был получить в свое распоряжение влиятельную структуру по повышению эффективности государственного управления.

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Однако на фоне первых действий Трампа на своей должности и слабых результатов по продажам акции Tesla начали падать. С момента декабрьского максимума они подешевели уже в полтора раза. Вначале динамику обеспечили массовые протесты против Маска из-за его политической активности, а затем стало понятно, что ухудшение имиджа компании бьет по продажам.

Отчет Tesla за первый квартал оказался значительно хуже ожиданий аналитиков, при этом у компании нет по-настоящему позитивных новостей, которые могли бы подбодрить инвесторов.

На этом фоне Маск впервые занял позицию, противоположную подходу Трампа, и заявил о необходимости исключить импортные пошлины из взаимодействия США и Евросоюза. Сам глава Белого дома накануне вновь обвинил Европу в краже у США сотен миллиардов евро и потребовал вернуть их, чтобы начать переговоры.

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