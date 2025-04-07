«Мне это не нравится». Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал Россию прекратить их

Президент США Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал РФ прекратить их

Президент США Дональд Трамп осудил бомбардировки Украины и заявил, что хочет, чтобы Россия прекратила эти удары.

«Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки, они продолжаются и продолжаются, и каждую неделю их жертвами становятся тысячи молодых людей», — указал Трамп.

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One он вновь указал на большие потери в конфликте и в очередной раз заявил, что его можно было избежать, если бы он стал президентом раньше.

Трамп недоволен Россией и Украиной, но надеется на урегулирование

Ранее Дональд Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» с Россией и Украиной в вопросе урегулирования конфликта, вновь подчеркнув, что необходимо остановить боевые действия. «Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь», — сказал он.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указывала, что его глава раздражен как Россией, так и Украиной в контексте переговоров, но искренне заинтересован в окончании кризиса и лично задействован в переговорах о мирном урегулировании. Левитт добавила, что США активно контактируют как с российскими, так и украинскими представителями.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

О недовольстве Трампа говорил и его спецпредставитель по России и Украине Кит Келлог. Он подчеркивал в начале апреля, что украинский конфликт находится на грани прекращения огня, однако сторонам еще предстоит прийти к соглашению.

«Я уверен, мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы уже сейчас находимся на грани прекращения огня, однако обеим сторонам еще только предстоит прийти к определенному соглашению. При этом ни одной из сторон не будет дано все, чего она требует. Мы хотим всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня (...). И нам нужно получить определенный список условий», — отметил Келлог.

Одновременно Трамп пригрозил новыми санкциями против российской нефти, если РФ не согласится на мирное урегулирование конфликта. «Я не хочу вводить вторичные пошлины на его [Владимира Путина] нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу», — заявлял американский президент.

Он также высказывался, что у России есть «психологический дедлайн», чтобы договориться о прекращении огня на Украине, но точных сроков не обозначил, указав, что будет ориентироваться на интуицию.

Российские войска продолжают массированные удары по украинской территории

6 апреля Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

В Киеве были слышны минимум три серии взрывов, после которых вспыхнули пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах столицы. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, были поражены производственные здания и склады. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе работали силы противовоздушной обороны (ПВО). Также налету подвергся город Белая Церковь в Киевской области. По утверждению военкоров, там объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были атакованы ударными дронами «Герань».

Также сообщалось о прилетах в Староконстантинове Хмельницкой области, о взрывах в Житомире, Сумах и Умани (Черкасская область).

В ударе были задействованы корабли Военно-морского флота РФ, запустившие две волны крылатых ракет «Калибр». В воздух поднимались девять стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС Воздушно-космических сил России, вероятно, они использовали ракеты Х-101.

4 апреля был нанесен ракетный удар по Кривому Рогу. В Минобороны России сообщали, что ВС РФ ударили по объекту, в котором совещались командиры соединений ВСУ и западные инструкторы. Как заявили в ведомстве, ВСУ потеряли до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.