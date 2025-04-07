Трамп осудил «бомбардировки» Украины

Трамп призвал прекратить «бомбардировки» Украины

Вашингтон хочет, чтобы Вооруженные силы России прекратили «бомбардировки» Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, сообщает Associated Press.

«Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — сказал Трамп.

Американский президент вновь указал на большие потери в конфликте и в очередной раз заявил, что его можно было избежать, если бы он стал президентом раньше.

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк рассказала о ракетном ударе со стороны России. Она подчеркнула, что в Киеве были слышны громкие взрывы. Кроме того, поступали сообщения об атаках из нескольких других городов, наименования которых она не привела.

6 апреля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Сообщалось о трех сериях взрывов, после которых начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева.