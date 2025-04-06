Украина подверглась массированному ракетному удару. Мощные взрывы прозвучали в четырех областях

«РВ»: После массированного ракетного удара в Киеве 6 апреля начались пожары

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В Киеве были слышны минимум три серии взрывов, после которых вспыхнули пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах столицы. К тушению огня привлечены 128 пожарных и 27 единиц техники. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, были поражены производственные здания и склады. Пострадавших нет. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Политик призвал жителей находиться в укрытиях. Также налету подвергся город Белая Церковь в Киевской области. По утверждению военкоров, там объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были атакованы ударными дронами «Герань».

Также сообщалось о прилетах в Староконстантинове Хмельницкой области. Предположительно, там целью стал военный аэродром. Также стало известно о взрывах в Житомире и Сумах (центры одноименных областей) и Умани (Черкасская область).

В ударе были задействованы корабли Военно-морского флота РФ, запустившие две волны крылатых ракет «Калибр». В воздух поднимались девять стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС Воздушно-космических сил России, вероятно, они использовали ракеты Х-101.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

ВС РФ вернулись к «прежней» тактике

Ранее военный блогер Юрий Подоляка высказал мнение, что в последнее время ВС РФ применяли новую тактику во время ударов по объектам на Украине. «Не много дронов одновременно по всей территории, подконтрольной Киеву, а концентрированные удары по одному–двум городам. Но очень мощные. С которыми ПВО противника справиться не могут», — указал он.

В пользу этой версии можно привести удар 4 апреля, когда ВС России атаковали Кривой Рог. По данным Министерства обороны РФ, единичный удар «Искандера» пришелся по ресторану, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины и западные инструкторы. Власти Украины, в свою очередь, заявили, что удар был нанесен по жилому кварталу, в результате чего десятки гражданских лиц получили ранения.

Однако делать выводы о смене тактикы пока преждевременно. Утверждение Подоляки можно подвергнуть сомнению — минувшей ночью взрывы были слышны сразу в пяти областях Украины, так что выбор между «веерным» и «точечным» ударами остается только за Минобороны РФ.