Раскрыты подробности удара по ресторану с наемниками ВСУ в Кривом Роге

МО РФ заявило об ударе по командирам ВСУ и западным инструкторам в Кривом Роге

В Минобороны России (МО РФ) раскрыли подробности удара по объекту, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западные инструкторы. Как заявили в Telegram-канале ведомства, противник потерял почти 100 военнослужащих.

По данным Минобороны, совещание проходило в одном из ресторанов города. ВСУ потеряли живую силу и автомобильную технику.

«В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что повреждения получили несколько многоэтажных зданий и объекты социальной инфраструктуры.