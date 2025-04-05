Военные нанесли несколько ударов по Кривому Рогу

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: По Кривому Рогу нанесли ракетный удар

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил, что по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его данным, повреждения получили несколько многоэтажек, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры. На месте работают экстренные службы.

При этом Telegram-канал «Военный обозреватель» уточняет, что военные ударили по объекту, где, предположительно, размещались иностранные наемники.

Ранее сообщалось, что в Андреевке в Донецкой народной республике уничтожили огнеметами группу наемников Вооруженных сил Украины из Португалии.