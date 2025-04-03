Стало известно о ликвидации наемников ВСУ из страны НАТО с помощью огнеметов

В Андреевке в ДНР уничтожили огнеметами группу наемников из Португалии

В Андреевке в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили огнеметами группу наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Португалии. Об этом сообщил офицер Российской армии с позывным Харам, передает РИА Новости.

По его словам, наемники из Португалии не давали прорвать оборону в населенном пункте. Харам заявил, что они упорно отрабатывали свои деньги.

Боец добавил, что факт их страны пребывания был доказан шевронами, которые обнаружили на месте их ликвидации. «Их пришлось все равно ликвидировать. Ребята их со "Шмелей" спаливали», — заключил Харам.

Ранее сообщалось о дезертирстве наемников ВСУ из Колумбии и других стран Латинской Америки. Уточнялось, что они сбегали в Еропу по дороге на передовую.