РИА Новости: Колумбийские наемники ВСУ сбегают в Европу по дороге на фронт

Многие наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки, которые соглашаются участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбегают в Европу по дороге на передовую. Об этом РИА Новости рассказала Каролина Вильяда — сестра погибшего на Украине наемника.

По ее словам, ее брат Джонатан Андрес Мартинес Вильяда решил поехать на Украину из-за финансовых проблем. Перелет в Испанию был оплачен Киевом.

«Когда они прибыли в Испанию, оттуда они ехали на автобусах [до Украины]. Один [из наемников] сбежал и остался в Испании, другой — в Париже», — рассказала она.

Прежде родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. «Мы протестуем мирно, матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте», — сказал один из участников митинга.