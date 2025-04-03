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04:59, 3 апреля 2025Мир

Стало известно о побегах колумбийских наемников ВСУ в Европу

РИА Новости: Колумбийские наемники ВСУ сбегают в Европу по дороге на фронт
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Многие наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки, которые соглашаются участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбегают в Европу по дороге на передовую. Об этом РИА Новости рассказала Каролина Вильяда — сестра погибшего на Украине наемника.

По ее словам, ее брат Джонатан Андрес Мартинес Вильяда решил поехать на Украину из-за финансовых проблем. Перелет в Испанию был оплачен Киевом.

«Когда они прибыли в Испанию, оттуда они ехали на автобусах [до Украины]. Один [из наемников] сбежал и остался в Испании, другой — в Париже», — рассказала она.

Прежде родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. «Мы протестуем мирно, матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте», — сказал один из участников митинга.

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