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04:28, 27 марта 2025Мир

В Колумбии вышли на протесты родственники пропавших на Украине наемников

У МИД в Боготе прошли протесты родственников пропавших на Украине наемников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе — столице Колумбии. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что родственников пропавших на Украине наемников требовали правительство раскрыть данные о местонахождении своих близких.

«Мы протестуем мирно, матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте», — сказал Марлон Стевен Ганьян.

Ганьян рассказал, что в последний раз общался со своим братом, решившим служить на стороне Украины, 10 ноября 2024 года. Тот предупредил о начале операции и отсутствии связи какое-то время.

Ранее Ленинский районный суд Курска заключил под стражу предполагаемого наемника из Колумбии, который незаконно вторгся в Курскую область и участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

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