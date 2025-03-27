В Колумбии вышли на протесты родственники пропавших на Украине наемников

Родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе — столице Колумбии. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что родственников пропавших на Украине наемников требовали правительство раскрыть данные о местонахождении своих близких.
«Мы протестуем мирно, матери и члены семей требуют информации и помощи от нашего МИД, но ни МИД, ни консульство в Польше не отвечают внятно на наши запросы по почте», — сказал Марлон Стевен Ганьян.
Ганьян рассказал, что в последний раз общался со своим братом, решившим служить на стороне Украины, 10 ноября 2024 года. Тот предупредил о начале операции и отсутствии связи какое-то время.
Ранее Ленинский районный суд Курска заключил под стражу предполагаемого наемника из Колумбии, который незаконно вторгся в Курскую область и участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судебное заседание прошло в закрытом режиме.