Наемника ВСУ из Колумбии заключили под стражу за участие в боях против России

Суд арестовал наемника ВСУ из Колумбии за вторжение в Курск и участие в боях

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу предполагаемого наемника из Колумбии, который незаконно вторгся в Курскую область и участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, иностранец незаконно пересек границу России и участвовал в боях против РФ в качестве наемника на территории Курской области. О его аресте ходатайствовало военное следствие.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 13 годам лишения свободы 56-летнего наемника из США Патрика Томаса Крида за участие в боях на стороне ВСУ.