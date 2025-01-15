В России наемника из США заочно приговорили к 13 годам за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд заочно приговорил наемника из США Томаса Крида к 13 годам

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 56-летнего наемника из США Патрика Томаса Крида к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Томас Крид будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с марта 2022 по июнь 2023 года фигурант приехал на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион обороны Украины в качестве наемника и участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это он получил более одного миллиона рублей.

По данным Генпрокуратуры, Томас Крид родом из Пенсильвании. Он служил в подразделениях тактической разведки, национальной гвардии, пехоте и десантных частях армии США. Неоднократно бывал в командировках в Центральной Америке и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 32-летнего гражданина Грузии Торнике Тивадзе за участие в боях на стороне ВСУ.