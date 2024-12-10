В России наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 32-летнего гражданина Грузии Торнике Тивадзе за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, в 2022 году осужденный приехал на территорию Украины, чтобы стать наемником и воевать против России. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением. За свою работу Тивадзе получил вознаграждение, эквивалентное более чем 4,2 миллиона рублей.

Кроме того, в социальных сетях Тивадзе неоднократно допускал антироссийские высказывания.

Ранее в ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии к 18 годам.

