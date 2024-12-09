В России наемника из Грузии заочно приговорили к 18 годам за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии к 18 годам

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 36-летнего гражданина Грузии Ладо Гамсахурдию (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 18 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Иностранца признали виновным по статьям 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, в 2022 году осужденный приехал на территорию Украины, чтобы стать наемником и воевать против России. С мая 2022 по август 2024 года он был командиром подразделения. В этот период мужчина вербовал, обучал, осуществлял финансовое и иное материальное обеспечение иностранных граждан, чтобы они также принимали участие в конфликте. За свою работу Гамсахурдия получил вознаграждение, эквивалентное более чем 2,2 миллиона рублей.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил 40-летнего гражданина Грузии к 14 годам колонии строгого режима за наемничество.