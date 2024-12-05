В России наемник из Грузии заочно получил 14 лет колонии за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд дал 14 лет наемнику из Грузии Ахалаю за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 40-летнего гражданина Грузии Георгия Ахалая к 14 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Ахалая признали виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Как установил суд, мужчина в период с марта по май 2022 года прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Грузинский национальный легион. Там он прошел военную подготовку, получил личное огнестрельное оружие, боеприпасы и специальное снаряжение. После чего с мая 2022 года по август 2024 года принимал участие в боях против России в составе Кавказского легиона в различных точках боевого соприкосновения.

За это Ахалай получил вознаграждение эквивалентом более 2,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ.