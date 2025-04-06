По Украине ударили крылатыми ракетами

ВС РФ нанесли ракетный удар по целям на Украине

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

В частности, сообщается о прилетах в Староконстантинове Хмельницкой области. Предположительно, там целью стал военный аэродром. Также стало известно о взрывах в Житомире (центр одноименной области), Умани (Черкасская область) и Белой Церкви (Киевская область).

В ударе задействованы корабли Военно-морского флота РФ, запустившие две волны крылатых ракет «Калибр». В воздух были подняты девять стратегических ракетоносцев Ту-95МС и ударные дроны «Герань».

Ранее военный блогер Юрий Подоляка подсчитал, что в марте 2025 года Россия запустила в сторону Украины рекордные 4198 «Гераней». Он отметил, что Вооруженные силы РФ сменили тактику, нанося концентрированные удары по одному-двум городам.