Военкоры рассказали о массированном ракетном ударе по Киеву

RusVesna: После массированного ракетного удара в Киеве начались пожары

Российские силы нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Сообщается, что в результате атаки вспыхнули пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах столицы. К тушению огня привлечены 128 пожарных и 27 единиц техники.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, были поражены производственные здания и склады.

Ранее стало известно о мощных взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко, комментируя ситуацию, призвал жителей оставаться в укрытиях.

