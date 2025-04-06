Посол США на Украине заявила об ударе баллистических и крылатых ракет со стороны России

Посол США на Украине Бринк сообщила о ракетном ударе со стороны России

Посол США на Украине Бриджит Бринк рассказала о ракетном ударе со стороны России. Ее слова приводит официальный Telegram-канал посольства.

«По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под ударом баллистических и крылатых ракет со стороны России», — заявила Бринк.

Посол подчеркнула, что в Киеве были слышны громкие взрывы. Кроме того, поступали сообщения об атаках из нескольких других городов, наименования которых она не привела.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Сообщалось о трех сериях взрывов, после которых начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева.