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00:12, 3 апреля 2025Мир

Трамп оценил сотрудничество с Россией и Украиной

Трамп: Россия и Украина хорошо сотрудничают с США по урегулированию конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» с Россией и Украиной в вопросе урегулирования конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства вновь подчеркнул, что необходимо остановить боевые действия, в ходе которых «ежедневно гибнут тысячи людей». «Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь», — сказал он.

Ранее спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что конфликт находится на грани прекращения огня, однако сторонам еще предстоит прийти к соглашению. Он отметил, что Трамп якобы «недоволен действиями обеих сторон конфликта».

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