Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 2 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа рассказал о скором прекращении огня на Украине

Спецпосланник Келлог: Конфликт на Украине находится на грани прекращения огня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украинский конфликт находится на грани прекращения огня, однако сторонам еще предстоит прийти к соглашению. Об этом заявил спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Я уверен, мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы уже сейчас находимся на грани прекращения огня, однако обеим сторонам еще только предстоит прийти к определенному соглашению. При этом ни одной из сторон не будет дано все, чего она требует. Мы хотим всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня (...). И нам нужно получить определенный список условий», — отметил спецпредставитель.

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп якобы «недоволен действиями обеих сторон конфликта». При этом он указал на то, что глава Белого дома «очень сфокусирован на скорейшем урегулировании» украинского кризиса и намерен добиться полного прекращения огня.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом сомневается в прекращении огня на Украине к Пасхе, которая пройдет 20 апреля. Авторы материала утверждают, что неспособность добиться полного прекращения огня к апрелю или маю станет серьезным ударом для Трампа, который неоднократно обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа.

    Обсудить
    Последние новости

    Стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Перед крушением летчик увел борт от жилых домов

    ISU пожизненно отстранил украинского судью за мошенничество

    Акции Tesla перешли к росту на слухах об уходе Маска из DOGE

    Принц Гарри со скандалом ушел из собственного фонда. Почему принц убит горем и как в истории замешана Меган Маркл?

    Названа грозящая стригущим лишаем ошибка при надевании трусов

    Подельник Пабло Эскобара вернулся на родину впервые за 38 лет и отсидел три дня в тюрьме

    В США заявили о прибытии главы РФПИ в Вашингтон

    Губернатор заявил об отсутствии пострадавших гражданских при крушении ракетоносца Ту-22М3

    У известного актера слетели штаны на ток-шоу

    Отправившая письмо в ООН луганская школьница начала получать угрозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше