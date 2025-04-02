Спецпосланник Трампа рассказал о скором прекращении огня на Украине

Спецпосланник Келлог: Конфликт на Украине находится на грани прекращения огня

Украинский конфликт находится на грани прекращения огня, однако сторонам еще предстоит прийти к соглашению. Об этом заявил спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Я уверен, мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы уже сейчас находимся на грани прекращения огня, однако обеим сторонам еще только предстоит прийти к определенному соглашению. При этом ни одной из сторон не будет дано все, чего она требует. Мы хотим всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня (...). И нам нужно получить определенный список условий», — отметил спецпредставитель.

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп якобы «недоволен действиями обеих сторон конфликта». При этом он указал на то, что глава Белого дома «очень сфокусирован на скорейшем урегулировании» украинского кризиса и намерен добиться полного прекращения огня.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом сомневается в прекращении огня на Украине к Пасхе, которая пройдет 20 апреля. Авторы материала утверждают, что неспособность добиться полного прекращения огня к апрелю или маю станет серьезным ударом для Трампа, который неоднократно обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа.