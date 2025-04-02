В Белом доме признали неспособность добиться прекращения огня на Украине к Пасхе

Telegraph: Белый дом признает, что прекращения огня на Украине к Пасхе не будет

В Белом доме признают, что прекращения огня на Украине к Пасхе не будет. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Чиновники Белого дома признали, что [президент США] Дональд Трамп не сможет добиться прекращения огня на Украине к Пасхе», — говорится в сообщении.

Авторы материала утверждают, что неспособность добиться полного прекращения огня к апрелю или маю станет серьезным ударом для Трампа, который неоднократно обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа.

Ранее высокопоставленные представители администрации президента США Трампа допустили, что Соединенные Штаты не добьются соглашения по урегулированию на Украине в ближайшие несколько месяцев. По их словам, Вашингтон разрабатывает планы давления на Киев и Москву, однако конфликт все равно может затянуться.