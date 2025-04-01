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23:03, 1 апреля 2025Мир

В США допустили невозможность добиться урегулирования на Украине в ближайшие месяцы

Reuters: США допускают, что не добьются соглашения по Украине в ближайшие месяцы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что Соединенные Штаты не смогут добиться соглашения по урегулированию на Украине в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам чиновников, Вашингтон разрабатывает новые планы давления как на Киев, так и на Москву, однако не гарантируют, что их меры сработают, и рассматривают возможность затягивания конфликта.

По данным агентства, такой исход представляется негативным для Трампа, который неоднократно обещал быстрое урегулирование на Украине. В американской администрации в течение нескольких недель обвиняли Киев в нежелании продвигаться вперед в вопросе мирных переговоров, однако в последнее время в затягивании процесса начали обвинять и Россию.

В минувшие выходные официальные лица Белого дома и Госдепартамента обсудили возможные санкции против России, которые могли бы подтолкнуть ее к заключению соглашения. При этом президент США продолжает публично утверждать, что российский лидер Владимир Путин привержен миру.

Ранее глава Белого дома отметил, что у России есть крайний срок, чтобы договориться о прекращении огня на Украине. Точных сроков при этом нет, он будет ориентироваться на интуицию. Трамп заявил, что существует «психологический дедлайн». «Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал президент США и добавил, что Владимир Путин хочет заключить сделку.

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